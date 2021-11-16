Кабмин одобрил новую категорию получателей маткапитала

Кабмин РФ одобрил идею выдавать маткапитал отцам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Правительство одобрило законопроект, который наделяет мужчин, воспитывающих детей от суррогатных матерей, правом на маткапитал. В ближайшее время документ будет внесен в Госдуму.

Согласно законопроекту право на получение маткапитала появится у мужчин, «являющиеся единственными родителями второго, третьего и последующих детей, рожденных для них после 1 января 2007 года, и первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, в результате использования суррогатного материнства», передает « Коммерсант» . Однако уточняется, что получить средства мужчина сможет только, если уже вступил в брак и воспитывает детей совместно с усыновившей их супругой.

Кроме того, документ предполагает, что в случае смерти отца или лишения его родительских прав деньги может получить его супруга. Если женщина умирает или в ее отношении отменяется усыновление, права на маткапитал переходят детям, не достигшим совершеннолетия, либо совершеннолетним, обучающимся по очной форме в образовательной организации, до окончания такого обучения, но не дольше чем до 23 лет.

Ранее «Единая Россия» предложила увеличить материнский капитал. Для этого его необходимо индексировать по фактической инфляции, а не по прогнозной. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что на доиндексацию социальных пособий и маткапитала в 2022 году необходимо 30 млрд рублей, пишет «Национальная служба новостей».