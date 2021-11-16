16 ноября 2021

Bloomberg предсказал сценарий войны НАТО и России из-за мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Первая тренировка механизированной колонны к параду Победы. Екатеринбург, репетиция парада, колонна военной техники, танк т-72
Белоруссия попросит помощи у России в случае войны Фото:

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши может стать причиной войны с участием России. Об этом заявил в статье для Bloomberg публицист Андреас Клут.

«Белорусские и польские солдаты на границе уже произвели предупредительные выстрелы, судя по всему, пока холостыми. Но одна пуля, шальная или выпущенная намерено, которая попадет в кого-либо, в этой напряженной ситуации может вызвать заградительный огонь», — заявил Клут.

Он считает, что при таком сценарии, Белоруссия попросит помощи у России, а Польша обратится к НАТО. Клут отметил, что США, НАТО, ЕС и их партнеры должны убедить РФ «не повышать ставки».

Ранее мигранты на границе Польши и Беларуси начали ломать заграждение и нападать на польских пограничников. Те в ответ применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы. Также сообщалось, что стихийному лагерю беженцев возле КПП «БРУЗГИ» у белорусско-польской границы может грозить вспышка коронавируса. По словам пограничников, мигранты регулярно обращаются с жалобами на симптомы COVID.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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