Автоэксперты: российских водителей станут больше штрафовать

Количество выявленных нарушений увеличится Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полномочия штрафовать водителей за нарушения правил дорожного движения передали местным властям. Обеспечить передачу прав регионам штрафовать нарушителей распорядился президент России Владимир Путин по итогам заседания президиума Государственного совета. По прогнозу экспертов, это приведет к тому, что будет выявляться больше нарушений.

«С учетом ранее данных поручений завершить работу по внесению в законодательство Российской Федерации изменений, касающихся передачи субъектам Российской Федерации отдельных полномочий по рассмотрению дел об административных правонарушениях в области дорожного движения», — цитирует поручение президента РФ сайт Кремля. Полномочия по установлению штрафов и фиксации нарушений переданы регионам, так как сотрудники ГИБДД не успевают обрабатывать данные камер видео- и фотофиксации нарушений. Право же выписывать штрафы и протоколы о лишении прав остается за сотрудниками ГИБДД.

Эксперты уверены, что количество камер будет расти, а с учетом того, что местные власти, в первую очередь, заинтересованы в пополнении бюджетов, то количество выявленных нарушений увеличится. По словам представителя компании «Технологии распознавания» Сергея Кусова, передача полномочий в этой части администрирования позволит быстрее внедрять нововведения, требующие согласований. Например, фиксации новых составов нарушений, сообщает портал Autonews.

Ранее URA.RU сообщало, Путин дал ГИБДД новые полномочия по штрафам. Автомобилистов могут штрафовать за нарушение правил дорожного движения, которые были зафиксированы с помощью фото или видео и внесены в специальное приложение. В 2020 году количество протоколов, оформленных по данным камер фото- и видеофиксации, выросло на 20% и достигло 145,5 миллиона штук.