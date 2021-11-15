Путин поручил расширить систему штрафов для российских водителей

Российских автомобилистов могут штрафовать за нарушение правил дорожного движения, которые были зафиксированы с помощью фото или видео и внесены в специальное приложение. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин.
«С учетом ранее данных поручений завершить работу по внесению в законодательство РФ изменений, касающихся установления возможности вынесения постановлений о назначении административных наказаний за отдельные нарушения правил дорожного движения без составления протокола об административном правонарушении. На основании полученных с применением специальных мобильных приложений — материалов фото- и (или) видеосъемки», — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте администрации президента России.
Также отмечается, что субъектам РФ передадут отдельные полномочий по рассмотрению дел о нарушениях ПДД. В документе отмечается, что эти изменения должны быть разработаны до 1 июня 2022 года.
Ранее автоэксперты назвали эффективное средство борьбы с нарушителями. По их мнению, беспилотники могут помочь в борьбе с автомобилистами, не соблюдающими закон. Они могут фиксировать нарушение ПДД, марку, модель и номер автомобиля.
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