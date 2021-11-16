16 ноября 2021
15 ноября 2021

Неизвестные похитили екатеринбуржца и увезли в багажнике машины

© Служба новостей «URA.RU»
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Всероссийский экологический форум партии «Единая Россия» «Чистая страна». Челябинск, мерседес бенц, вип авто, вип номер
Расследованием похищения займутся следователи (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге неизвестные люди избили мужчину, засунули в багажник «Мерседеса» и увезли в неизвестном направлении. Об этом URA.RU сообщили очевидцы событий.

«Все произошло вечером 17 ноября между домами 22-А на улице Вилонова и домом 31 на Боровой, возле подземного паркинга. Туда подъехал темный автомобиль, из него вывели мужчину и усадили в стоявший рядом Mercedes-Benz. Там человека избили, выволокли наружу, засунули в багажник иномарки и увезли в неизвестном направлении», — рассказал очевидец Анатолий Б.

Свидетели сразу же сообщили о похищении в полицию. Пока в УМВД по Екатеринбургу воздержались от комментариев. В следственном комитете по Свердловской области пообещали уточнить информацию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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