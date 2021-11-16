Неизвестные похитили екатеринбуржца и увезли в багажнике машины

Расследованием похищения займутся следователи (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге неизвестные люди избили мужчину, засунули в багажник «Мерседеса» и увезли в неизвестном направлении. Об этом URA.RU сообщили очевидцы событий.

«Все произошло вечером 17 ноября между домами 22-А на улице Вилонова и домом 31 на Боровой, возле подземного паркинга. Туда подъехал темный автомобиль, из него вывели мужчину и усадили в стоявший рядом Mercedes-Benz. Там человека избили, выволокли наружу, засунули в багажник иномарки и увезли в неизвестном направлении», — рассказал очевидец Анатолий Б.

Свидетели сразу же сообщили о похищении в полицию. Пока в УМВД по Екатеринбургу воздержались от комментариев. В следственном комитете по Свердловской области пообещали уточнить информацию.