По словам некоторых пользователей, цены растут каждую неделю Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители Свердловской области жалуются губернатору Евгению Куйвашеву на рост цен на продукты. Об этом они пишут главе региона на его странице в Instagram.

«Евгений Владимирович, что происходит с ценами на продукты? Цены нереальные. И поднимаются чуть ли не каждую неделю. Как жить?», — пишет пользователь кaterina198917.

Пользователь valeriya_mensikova обращает внимание на то, что стоимость основных продуктов (хлеб и молоко) постоянно растет. «Растут со скоростью света. Установите уже фиксированные цены на продукты! Зарплаты и пенсии не растут с такой скоростью. Жалко одиноких людей, пенсионеров, кто им сможет помочь», — пишет она. «Гречка 118 рублей. Что происходит?! Бюджет они верстают! 24 млн. на ледовый городок! А у нас в поселке каток в последний раз заливали в том веке!!!», — пишет пользователь wasyfia.

Министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Артем Бахтерев пояснил URA.RU, что рост цен может быть связан с увеличением издержек производителей и другими факторами. «Рост цен наблюдается во всем мире, это, в том числе, связано с увеличением издержек производителей, ценами на минеральные удобрения, ГСМ, электроэнергию и прочее. Плюс для овощеводов этот год был максимально неблагоприятный с точки зрения погоды», — уточнил министр.

Он также добавил, что в регионе предпринимаются меры для того, чтобы цены оставались доступны уральцам. «Ежегодно мы наращиваем объемы господдержки сельхозпроизводителям. В этом году выделено почти 4 миллиарда рублей. Мы активно строим овощехранилища, чтобы сохранить наш урожай как можно дольше», — добавил Бахтерев.

Как сообщало URA.RU, по данным опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob, половина респондентов (ровно 50%) считает, что к дорогостоящим можно отнести жизнь в Екатеринбурге. Пермь и Челябинск оказались дешевле.

Пользователи Instagram жалуются губернатору на рост цен в магазинах Скан Instagram губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева