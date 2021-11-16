Тюменцам предлагают купить поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса за 12 тысяч рублей, однако по документам прививки будут поставлены либо в Московской области, либо в Кемерово. Об этом свидетельствует переписка одной из жительниц Тюмени с продавцом, которой она поделилась в социальных сетях.
«А наши правоохранительные органы вообще отслеживают такое?», — написала автор в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». К посту она приложила скрины переписок с продавцом поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса.
В разговоре сообщается, что стоимость сертификата составляет 12 000 рублей. Тем, кто берет оптом (от двух и более), положена скидка: документ обойдется в 10 тысяч.
Купить сертификат, по словам продавца, можно из любой точки. Однако на Госуслугах отразится, что человек привился либо в Московской области, либо в Кемерово. Вакцинацию можно провести задним числом. Оплату принимают биткойнами, либо просто на карту.
Ранее URA.RU рассказывало о другом подобном продавце. Он работает за меньшие суммы и готов поставить липовую прививку непосредственно в Тюменской области. Агентство запросило информацию об отслеживании подобных предложений в УМВД региона, ответ ожидается.
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