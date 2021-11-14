Продавец обещает, что все будет официально, и сертификат появится на госуслугах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В закрытых чатах в Telegram тюменцам предлагают купить сертификаты о вакцинации от коронавируса. Об этом URA.RU рассказала одна из жительниц города. Стоимость документа колеблется от 8000 до 9000 рублей, в зависимости от выбранной вакцины.

«Я состою в общедомовом чате, и на днях туда пришло сообщение с предложением купить сертификат о вакцинации от коронавируса. Некий Александр утверждал, что все будет официально», — рассказала URA.RU тюменка, пожелавшая остаться анонимной.

Девушка передала редакции данные о продавце. Притворившись покупателем, журналист агентства узнала подробности покупки сертификатов.

Тот самый Александр ответил на сообщение в течение пару часов. На выбор он предложил две вакцины — «Спутник Лайт» и «Спутник V». За первую нужно заплатить 9 000 рублей. Вторая дешевле, хоть «прививок» и будет две — 8 000.

Сертификат и QR-код, по словам продавца, появятся на госуслугах. При этом оплату принимают только после того, как человек убедится, что его «провакцинировали». Деньги предлагают перевести на карту, и обмана не опасаются. По словам Александра, у него есть «свои методы воздействия на мошенников».

Чтобы получить «прививку» нужно будет передать незнакомцу данные нескольких важных документов: паспорта, СНИЛС, медицинского полиса и так далее. Покупатель сам выбирает регион, в котором ему якобы поставят прививку.

URA.RU направило запрос в УМВД по Тюменской области. Мы передали данные о продавце и спросили, отслеживают ли правоохранители предложения подобных услуг в мессенджерах, и как борются с ними.