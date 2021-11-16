Курганцы просят отменить дистанционное обучение для учеников младших классов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане родители школьников жалуются на большой объем домашнего задания на дистанционном обучении. Пост об этом размещен в курганских пабликах во «ВКонтаткте».

«Сил терпеть больше нет. Вы почему позволяете издеваться над детьми на дистанте? Вы вообще видите объемы домашних заданий? Дети плачут навзрыд. Дети сидят по 12 часов переписывают учебники, потому что каждому учителю нужны конспекты. На уроках учителя не выдают такой объем информации. Уважаемые органы, которые за это отвечают, сделайте что-нибудь», — написала Катерина Морозова в группе «Инцидент|Курган» во «ВКонтаткте», адресуя пост департаменту образования, прокуратуре и администрации города.

В комментариях курганцы поддержали автора поста, просят отметить дистант для младших классов. Родители учеников начальных классов жалуются, что всей семьей помогают детям делать домашнее задание до двух часов ночи, но все равно не успевают. «Детям погулять выйти некогда, сидят с телефонами, то на РЭШ, то ЗУМ, то онлайн уроки. А знаний ноль. Это просто безумие какое-то», — пишет Виктория Сергеева.

В департаменте образования Курганской области сообщили, что образовательная программа и объемы домашнего задания утверждаются в школах, но они должны быть приняты в соответствии с нормами СанПиН. «Согласно новым нормам СанПиН с учетом требований по безопасности для здоровья рекомендуются следующие затраты времени на подготовку к занятиям дома для соответствующего возраста школьника: 1 класс — 1 час; 2 — 3 классы — 1,5 часа; 4 — 5 классы — 2 часа; 6 — 8 классы — 2,5 часа; 9 — 11 классы — 3,5 часа», — уточнили в департаменте. Если ребенок сидит за выполнением домашнего задания дольше положенного времени, необходимо сообщить об этом руководству школы, муниципальному отделу образования. Если объем заданий не скорректирован, необходимо обратиться в департамент образования и науки.