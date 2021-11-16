16 ноября 2021

Восемь заключенных ответят за бунт в свердловской колонии

© Служба новостей «URA.RU»
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Улица Щорса, 93. Курган , сизо, колючая проволока
Бунт в свердловской ИК прогремел на всю страну Фото:

Восемь осужденных из ИК-47 Каменск-Уральского (Свердловская область) стали фигурантами уголовного дела о массовых беспорядках. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба регионального ГУФСИН.

«Следователь по особо важным делам 1-го отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по статье „Массовые беспорядки“ в отношении восьми осужденных и их неустановленных сообщников. 28 марта 2021 года эта группа в ходе стихийно возникшего группового неповиновения администрации учреждения приняла участие в массовых беспорядках и призывала к этому остальных», — уточнили в пресс-службе свердловского ГУФСИН.

Как сообщало URA.RU, во время беспорядков около 100 бунтовщиков нанесли себе травмы с помощью бритвы и сломали 20 камер наблюдения. В колонию намеревались ввести спецназ, однако во время переговоров с руководством ГУФСИН удалось стабилизировать ситуацию. По данным источников агентства, в каменской колонии находится один из лидеров екатеринбургской ОПГ «Синие», криминальный авторитет Виктор Калин по кличке Джигит. По одной из версий, он мог быть причастен к бунту.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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