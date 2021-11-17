В Кремле высказались о продлении коронавирусных ограничений

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проверка qr кодов в торговом центре Галерея Вояж. Тюмень , проверка qr-кода, локдаун, вход в торговый центр
Власти не ожидали, что пандемия продлится так долго Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Кремле не ожидали, что пандемия коронавируса продлится так долго. Об этом журналисту URA.RU заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя продление COVID-ограничений.

«Приходится правила все время продлевать. Мы сначала думали, что пандемия закончится через полгода, через год. Прошло два года и конца и края не видно», — рассказал Песков.

Пресс-секретарь Владимира Путина добавил, что отменить ограничения никогда не поздно. 16 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова продлила действие санитарно-эпидемиологических правил по профилактике коронавируса до 2024 года.

Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор смягчил коронавирусные ограничения в РФ. Глава ведомства разрешила увеличить заполняемость залов на массовых мероприятиях до 70%.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...