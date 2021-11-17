В Кремле высказались о продлении коронавирусных ограничений

В Кремле не ожидали, что пандемия коронавируса продлится так долго. Об этом журналисту URA.RU заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя продление COVID-ограничений.
«Приходится правила все время продлевать. Мы сначала думали, что пандемия закончится через полгода, через год. Прошло два года и конца и края не видно», — рассказал Песков.
Пресс-секретарь Владимира Путина добавил, что отменить ограничения никогда не поздно. 16 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова продлила действие санитарно-эпидемиологических правил по профилактике коронавируса до 2024 года.
Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор смягчил коронавирусные ограничения в РФ. Глава ведомства разрешила увеличить заполняемость залов на массовых мероприятиях до 70%.
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