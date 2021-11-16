Роспотребнадзор продлил ковид-ограничения в РФ на три года

Правила будут действовать до 2024 года Фото: Владимир Жабриков

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Роспотребнадзор продлил ограничения в России до 2024 года. Информация об этом содержится в постановлении ведомства, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

«В постановлении главного государственного санитарного врача Российской Федерации… о профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) цифры «2022» заменить цифрами «2024», — говорится в документе. Таким образом, продлевается срок действия коронавирусных ограничений. Постановление вступает в силу 17 ноября.

Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор смягчил некоторые коронавирусные ограничения в РФ. На массовых мероприятиях в закрытых помещениях разрешат присутствие до 70 человек, если у посетителей и персонала есть сертификаты о вакцинации от коронавируса или справка о перенесенном заболевании.