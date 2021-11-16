Спикер думы Екатеринбурга дал другу из оппозиции высокий пост

Решение о назначении Константина Киселева (слева) принимал непосредственно Игорь Володин (справа) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев («Яблоко»), соратник спикера Игоря Володина, возглавил комиссию по соцзащите и здравоохранению — одну из ключевых в представительном органе. Такое решение депутаты приняли на заседании 17 ноября.

Кандидатуру Киселева формально предложил его коллега Владимир Козлов («Справедливая Россия»). Он объяснил, что Киселев «действительно многое сделал для медицины не только в этом созыве, но и в прошлых», не уточнив, о каких именно заслугах идет речь. Зампредседателя комиссии, главврач «Первой детской поликлиники» Сергей Боярский, которого относят к фракции ГК «Ренова», в локальных выборах участвовать отказался. В итоге за Киселева проголосовали все восемь присутствовавших, включая Володина.

Место руководителя комиссии стало вакантным после того, как коммунистка Римма Скоморохова перешла в заксобрание. Источники URA.RU сообщали, что КПРФ пыталась сохранить за собой кресло главы: секретарь обкома, вице-спикер свердловского заксобрания Александр Ивачев якобы предлагал Володину назначить председателем его жену Викторию Ивачеву, которая недавно стала депутатом. Но Володин отказал.

Киселева называют не только другом Володина, но и его политтехнологом (сам Володин это отрицает) и одним из идеологов думского большинства. В начале 2021-го URA.RU писало, что Володин якобы был готов предложить главе города Алексею Орлову назначить Киселева директором Центрального парка культуры и отдыха им. Маяковского. Но из-за участия Киселева в митингах в поддержку блогера Алексея Навального этот вариант отпал.

Также Киселев известен как бывший спарринг-партнер губернатора Евгения Куйвашева. В 2017 году он был его соперником на выборах главы региона.