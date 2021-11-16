16 ноября 2021

Власти не позволили тюменцам провести митинг против QR-кодов

© Служба новостей «URA.RU»
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QR код в местах развлечений. Тюмень, перекресток, qr-код, код, перекресток 8марта куйбышева, QR код, QR
Тюменским активистам посоветовали провести акцию против QR-кодов после 21 ноября Фото:
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Коронавирус COVID-19

Администрация Тюмени отказала тюменцам в проведении митинга против введения QR-кодов для посещения общественных мест. Об этом URA.RU рассказали в городском комитете по межнациональным отношениям, который занимается оформлением таких разрешений. Ранее в соцсетях появилась информация о том, что тюменские активисты планируют провести вышеуказанную акцию 21 ноября.

«В проведении митинга было отказано из-за сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. Организаторы были об этом уведомлены. Им рекомендовано провести указанную акцию в более поздний срок», — пояснили URA.RU в комитете по межнациональным отношениям администрации Тюмени.

Ранее информация о проведении митинга появилась в Telegram-канале «Тюмень Активная». «В администрацию Тюмени поступило уведомление о проведении публичного мероприятия в формате пикетирования по проблеме повсеместного введения QR-кодов. Организаторы мероприятия будут контролировать соблюдение дистанции между участниками и, с учетом общественного резонанса по поднимаемой проблеме, надеются на объективное рассмотрение», — указано в публикации канала «Тюмень Активная».

Ранее URA.RU писало о том, что с 3 декабря в Тюменской области будет расширен список мест, куда нельзя попасть без QR-кода о вакцинации от коронавируса. В частности, в него были включены рестораны, бары, крупные рынки, гипермаркеты, аквапарки и т. д.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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