Советские вклады в России выдадут после президентских выборов

Госдума приняла закон о приостановке до 1 января 2025 года действие закона о компенсациях Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Советские вклады не будут выплачивать россиянам, пока в стране не пройдут президентские выборы. Госдума приостановила их выплату до 2025 года, в окончательном третьем чтении сопутствующим проекту федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023—2024 годы документ.

«Госдума приняла закон о приостановке до 1 января 2025 года действие документа „О базовой стоимости необходимого социального набора“, предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке», — указано в решении депутатов. Информацию передает ТАСС.

С 2003 года в России продлевается приостановка компенсирующих выплат по вкладам из-за того, что правительством все еще не разработаны законы по переводу вкладов в целевые долговые обязательства России, порядок их выплаты и обслуживания. Закон, гарантирующий восстановление и обеспечение сохранности ценных сбережений, помещенных в Сбербанк до 20 июня 1991 года, а так же на вклады в компании госстрахования до 1 января 1992 года и ценные бумаги СССР и РСФСР, был принят в 1995 году.

Ранее URA.RU сообщало, что Россию обязали выплатить огромные долги СССР. Европейский суд по правам человека посчитал, что нынешняя власть не выполняет обязательств перед гражданами, три истца должны получить различные суммы компенсации плюс 1,8 тысячи евро в качестве нематериального ущерба.