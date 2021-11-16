Бизнес потребовал от свердловских властей смягчить карантин

Из-за QR-кодов отрасль потеряла до 50% выручки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге (Свердловская область) прошло закрытое совещание с участием вице-губернатора Павла Крекова и представителей торговых центров, которое URA.RU анонсировало накануне. Бизнес сообщество попросило ослабить ковидный режим и поддержать отрасль. Информация об этом появилась на сайте «Е1».

«Мы попросили власти обозначить условия ослабления режима. Пока мы не понимаем, что нужно для отмены QR-кодов: 100% вакцинированного персонала или достижение какого-то уровня коллективного иммунитета в регионе», — сообщил источник «Е1».

Данные об убытках предоставили 15 торговых центров Екатеринбурга. «Мы рассчитываем на поддержку со стороны государства, которое сделало нашу отрасль отдувающейся за других», — отметил участник совещания. Торговые центры выдвинули несколько вариантов, чтобы поддержать бизнес:

— Снизить или частично отменить налоги на землю, имущество или прибыль в 2021 году,

— Внести ТРЦ в список особо пострадавших от пандемии отраслей,

— Отменить проверку QR-кодов на входе в ТРЦ, оставить ее на кассе магазинов.

Ответов бизнес пока не получил. Павел Креков пообещал рассмотреть предложения на заседаниях оперативного штаба. Ранее URA.RU писало, что Госдума рассмотрит законопроекты о повсеместном введении QR-кодов в России в первом чтении в середине декабря, отмечает «Царьград». Кабмин внес в Госдуму документ об использовании QR-кодов в общественных местах, а также в поездах и самолетах в начале ноября, пишет Pravda.Ru .