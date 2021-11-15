СМИ: свердловские власти и бизнес тайно обсудят отмену QR-кодов

Представители бизнеса 17 ноября будут обсуждать с екатеринбургской властью отмену QR-кодов. Это произойдет на встреча вице-губернатора Павла Крекова и руководства ряда торгово-развлекательных центров. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией.
«Завтра у ТРЦ — крупное закрытое совещание с Павлом Крековым. Будут все топы ритейла. Будут просить отменить коды целиком или хотя бы до февраля и говорить о проблемах малого и среднего бизнеса», — пишет екатеринбургский портал Е1 со ссылкой на собеседника.
Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит законопроекты о повсеместном введении QR-кодов в России в первом чтении в середине декабря, отмечает «Царьград». Кабмин внес в Госдуму документ об использовании QR-кодов в общественных местах, а также в поездах и самолетах в начале ноября,
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