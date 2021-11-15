СМИ: свердловские власти и бизнес тайно обсудят отмену QR-кодов

Павел Креков обсудит с бизнесменами перспективы отмены QR-кодов в регионе Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Представители бизнеса 17 ноября будут обсуждать с екатеринбургской властью отмену QR-кодов. Это произойдет на встреча вице-губернатора Павла Крекова и руководства ряда торгово-развлекательных центров. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией.

«Завтра у ТРЦ — крупное закрытое совещание с Павлом Крековым. Будут все топы ритейла. Будут просить отменить коды целиком или хотя бы до февраля и говорить о проблемах малого и среднего бизнеса», — пишет екатеринбургский портал Е1 со ссылкой на собеседника.

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит законопроекты о повсеместном введении QR-кодов в России в первом чтении в середине декабря, отмечает «Царьград». Кабмин внес в Госдуму документ об использовании QR-кодов в общественных местах, а также в поездах и самолетах в начале ноября, пишет Pravda.Ru. Теперь граждане без QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или о перенесенном коронавирусе не смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, заведения общепита и розничной торговли, а также ездить в поездах и летать на самолетах.