Уролог предупредил мужчин о сложности завести детей после COVID

После корнавируса могут обостриться хронические заболевания у мужчин Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коронавирус влияет на потенцию и способность мужчин иметь детей. Об этом URA.RU рассказал врач-уролог, онкоуролог, кандидат медицинских наук, президент Ассоциации Молодых Урологов России (АМУР), член Европейской и Американской урологических ассоциаций, Российского общества урологов Искандер Абдуллин.

«Коронавирус влияет на выработку тестостерона, снижается либидо. Он также повреждает систему свертывания крови и также может влиять на сосудистый фактор. Есть иностранные работы, которые подтверждают, что, действительно, у людей, перенесших коронавирусную инфекцию, снижается потенция и способность иметь детей. На сколько это обратимо или необратимо, надо наблюдать», — сказал Искандер Абдуллин.

Уролог-андролог, онкоуролог Владимир Степанов согласился с тем, что COVID-19 влияет на мужское здоровье. «В своей практике за последние два года мы наблюдаем такую связь. Оказывается влияние на состояние предстательной железы, если имеется хронический процесс, заболевание коронавирусом приводит к обострению очень часто», — сообщил врач. Он также отметил, что после COVID снижается потенция, но подчеркнул, что эти последствия обратимы.