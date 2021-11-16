«НОВАТЭК» начал добычу газа в новом месторождении ЯНАО

«НОВАТЭК» рассчитывает в год добывать 3,6 млрд куб. м природного газа и 0,6 млн газового конденсата Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Компания ПАО «НОВАТЭК» начала добычу газа на Харбейском месторождении Северо-Русского кластера. Об этом сообщается на официальном сайте ПAO «НОВАТЭК».

«Дочернее предприятие компании ООО „НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ“ начало опытно-промышленную эксплуатацию газоконденсатных залежей в режиме пусконаладочных работ под нагрузкой на Харбейском месторождении Северо-Русского кластера», — говорится в сообщении компании.

В «НОВАТЭК» ожидают, что смогут добывать 3,6 млрд куб. м природного газа и 0,6 млн газового конденсата. Помимо Харбейского месторождения, в Северо-Русском кластере разрабатываются Дороговское и Восточно-Тазовское месторождения.

«Запуск Харбейского месторождения внесет существенный вклад в объемы добычи газа и жидких углеводородов „НОВАТЭКа“. Одним из наших стратегических приоритетов является поддержание уровня добычи в зоне Единой системы газоснабжения, и мы продолжаем развивать Северо-Русский добывающий кластер, который играет важную роль в нашей стратегии», — приводит слова председатель Правления «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон пресс-служба компании.

Ранее URA.RU сообщало, что компания «НОВАТЭК» готовит Харбейское месторождение к началу эксплуатации. Новые газоконденсатные залежи были обнаружены в 2015 году и начальные запасы оценивались в 12,6 млрд кубометров газа, 15 млн тонн нефти и 0,7 млн тонн конденсата.