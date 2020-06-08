Одно из крупнейших месторождений ЯНАО готовят к разработке

Харбейское месторождение на северо-востоке ЯНАО готовится к вводу в эксплуатацию. Разработкой крупного нефтегазоконденсатного источника займется компания «НОВАТЭК», владеющая Северо-Русским кластером на Ямале. Об этом говорится в заключении Главгосэкспертизы России.
Эксперты Омского филиала ведомства изучили проектную документацию «НОВАТЭКа» и дали согласие на начало работ на Харбейском месторождении. Там будут построены компрессорные станции, очистные сооружения, установки подготовки газа и другие объекты. Одним из важнейших пунктов проекта является возведение вахтового поселка. «Строительство пройдет в 23 этапа», — говорится в проектной документации.
Получить комментарий о планах «НОВАТЭКа» к моменту публикации не удалось. В компанию направлен запрос.
Харбейское месторождение было открыто в 2015 году в Тазовском районе ЯНАО. Оно является одним из крупнейших источником ресурсов на Ямале. Согласно подсчетам геологов, запасы газа составляют 220 млрд кубометров, запасы нефти — более 40 млн тонн.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал», viber-канале «