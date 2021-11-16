О назначении представители УМВД сообщили 17 ноября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший замначальника УМВД России по Кургану Вадим Ищенко возглавил Межмуниципальный отдел МВД России «Петуховский». Данная информация была размещена 17 ноября на сайте областного УМВД.

«Приказом начальника УМВД России по Курганской области на должность начальника Межмуниципального отдела МВД России „Петуховский“ назначен полковник полиции Вадим Вадимович Ищенко. <…> Ранее Ищенко занимал должность заместителя начальника УМВД России по г. Кургану — начальника полиции», — указано в сообщении.

17 ноября нового начальника представили личному составу и руководителям силовых ведомств. В полиции отметили, что Ищенко пришел на службу в органы внутренних дел в 2001 году.

В конце 2020 года в Макушинском межрайонном следственном отделе, который отвечает и за Петуховский район, назначили нового руководителя. Им стал Дмитрий Визирский.

17 ноября Вадима Ищенко представили личному составу Фото: сайт УМВД России по Курганской области