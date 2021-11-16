С курганцев в пункте вакцинации брали деньги

О проблеме со шприцами сообщили местные жители Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В фельдшерском пункте села Иковка Курганской области пациентов, которые хотели пройти вакцинацию, просили заплатить за шприцы. Об этом сообщили представители депздрава.

«Администрацией Кетовской ЦРБ проведена проверка. Шприцев на ФАПе в с. Иковка достаточно. Медицинские работники, допустившие нарушения, будут привлечены к дисциплинарной ответственности», — рассказали представители депздрава порталу «Область 45».

Ранее в СМИ обратились местные жители, которых возмутила эта ситуация. По их словам, за каждый шприц приходилось платить по восемь рублей из-за того, что их не выдавали бесплатно. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до и. о. директора областного депздрава Елены Островских.

В ноябре некоторые жители региона подготовили коллективный иск по оспариванию распоряжения главного санитарного врача Курганской области об обязательной вакцинации для определенных групп населения против COVID-19 и введению QR-кодов. Иск поддержали около 400 человек.