16 ноября 2021

С курганцев в пункте вакцинации брали деньги

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцинация сотрудников завода «Стальмост». Курган , шприц, вакцинация, вакцина от ковид
О проблеме со шприцами сообщили местные жители Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В фельдшерском пункте села Иковка Курганской области пациентов, которые хотели пройти вакцинацию, просили заплатить за шприцы. Об этом сообщили представители депздрава.

«Администрацией Кетовской ЦРБ проведена проверка. Шприцев на ФАПе в с. Иковка достаточно. Медицинские работники, допустившие нарушения, будут привлечены к дисциплинарной ответственности», — рассказали представители депздрава порталу «Область 45».

Ранее в СМИ обратились местные жители, которых возмутила эта ситуация. По их словам, за каждый шприц приходилось платить по восемь рублей из-за того, что их не выдавали бесплатно. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до и. о. директора областного депздрава Елены Островских.

В ноябре некоторые жители региона подготовили коллективный иск по оспариванию распоряжения главного санитарного врача Курганской области об обязательной вакцинации для определенных групп населения против COVID-19 и введению QR-кодов. Иск поддержали около 400 человек.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...