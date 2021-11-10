Курганцы готовят иск против вакцинации и QR-кодов

Иск против распоряжения главного санитарного врача области направят в Курганский областной суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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В Кургане готовится коллективный иск по оспариванию распоряжения главного санитарного врача Курганской области об обязательной вакцинации для определенных групп населения против COVID-19 и введения QR-кодов. Об этом сообщил депутат Курганской городской думы Яков Сидоров во время прямой трансляции на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В Кургане готовится коллективный иск по оспариванию распоряжения главного санитарного врача Курганской области», — сообщил Сидоров, отметив, что сам в подготовке этого иска не участвует.

Источник URA.RU уточнил, что иск поддерживает порядка 400 человек. Он будет направлен в Курганский областной суд. Юристы хотят использовать опыт коллег из других регионов, которые также подали или готовят иски в суд против распоряжений Роспотребнадзора.

Сидоров напомнил, что ранее направлял депутатское обращение в Генпрокуратуру, прокуратуру Курганской области и прокуратуру города Кургана, в котором указывал факты принуждения работников курганских предприятий к вакцинации против COVID-19 под страхом отстранения от работы без содержания. По его словам, ответы еще не поступили. Вместе с тем Сидорову известны факты отстранения от работы сотрудников без прививки по индивидуальному распоряжению работодателей. Он отметил, что готов оказать юридическую помочь в таких делах.

Ранее URA.RU писало, что курганский депутат публично выступил против вакцинации. Яков Сидоров заявил, что не будет ставить прививку от COVID-19 в частности потому, что отечественная вакцина не одобрена всемирной организацией здравоохранения. В случае ужесточения ограничительных мер, Сидоров готов жить на картошке и «подножных кормах», а в гордуме работать посредствам видеоконференцсвязи.