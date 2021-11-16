16 ноября 2021

Зарплаты в тюменском COVID-госпитале ниже, чем в обычной больнице. Пустует 20 вакансий

© Служба новостей «URA.RU»
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Денис Проценко в инфекционном госпитале. Красная зона. Челябинск, медсестра, медик, эпидемия, медицина, врачи, защитная одежда, доктор, коронавирус, сиз, ковид, противочумной костюм, красная зона, инфекционный центр, ковидный госпиталь, средства индивидуальной защиты
Медсестрам в «красной зоне» предложили зарплату в 35 000 рублей Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Медсестрам коронавирусного госпиталя в Тобольске (Тюменская область) предлагают зарплаты ниже, чем их коллегам из обычных больниц на аналогичных должностях. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале департамента труда и занятости региона.

«Вакансия: медицинская сестра палатная (постовая). Заработная плата: 35 000 рублей. Рабочее место: моноинфекционный госпиталь. Вакантных мест — 20», — такое предложение от областной больницы №3 Тобольска размещено на портале департамента занятости региона.

В обязанности медсестер входят уход и размещение поступающих в отделение граждан, санитарно-гигиеническое обслуживание тяжелых пациентов и еще ряд задач. При этом, несмотря на прямой контакт с зараженными, заработная плата установлена ниже той, которую аналогичным специалистам предлагают в обычных больницах.

Так, в Заводоуковске постовой медсестре предлагают от 40 до 45 тысяч рублей в месяц. В центре нейрохирургии — до 37 000 рублей. URA.RU направило запрос в оперативный штаб Тюменской области, с просьбой разъяснить такой порядок начисления заработной платы.

Ранее агентство писало, что в Тобольске наблюдается острая нехватка не только медсестер, но и врачей. Похожая проблема, но в меньшем масштабе, наблюдается и в других больницах области.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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