Медсестрам в «красной зоне» предложили зарплату в 35 000 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Медсестрам коронавирусного госпиталя в Тобольске (Тюменская область) предлагают зарплаты ниже, чем их коллегам из обычных больниц на аналогичных должностях. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале департамента труда и занятости региона.

«Вакансия: медицинская сестра палатная (постовая). Заработная плата: 35 000 рублей. Рабочее место: моноинфекционный госпиталь. Вакантных мест — 20», — такое предложение от областной больницы №3 Тобольска размещено на портале департамента занятости региона.

В обязанности медсестер входят уход и размещение поступающих в отделение граждан, санитарно-гигиеническое обслуживание тяжелых пациентов и еще ряд задач. При этом, несмотря на прямой контакт с зараженными, заработная плата установлена ниже той, которую аналогичным специалистам предлагают в обычных больницах.

Так, в Заводоуковске постовой медсестре предлагают от 40 до 45 тысяч рублей в месяц. В центре нейрохирургии — до 37 000 рублей. URA.RU направило запрос в оперативный штаб Тюменской области, с просьбой разъяснить такой порядок начисления заработной платы.

Ранее агентство писало, что в Тобольске наблюдается острая нехватка не только медсестер, но и врачей. Похожая проблема, но в меньшем масштабе, наблюдается и в других больницах области.