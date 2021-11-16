Пермяки два часа вызывали полицию, пока убивали их соседа

Полиция приехала на вызов только через 2,5 часа Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Жители деревни Волчата Карагайского района (Пермский край) шесть раз пытались вызвать полицию, чтобы задержать дебошира. Сотрудники полиции приехали только после того, как мужчина убил местного жителя и поджег дом.

«Жители деревни в Пермском крае на протяжении двух часов шесть раз пытались вызвать полицию из-за мужчины, устроившего драку», — сообщает telegram-канал Baza. Первый раз местные жители позвонили в половину десятого вечера, но полиция приехала около полуночи.

В доме местной жительницы Иванчиной мужчина разбил окно, о чем она сообщила по телефону в полицию. Второй звонок поступил от ее родственницы, которая сообщила, что злоумышленник начал дебоширить. В третий раз позвонила знакомая Иванчиной, которая сказала, что подозреваемый начал избивать находившегося в доме мужчину. Четвертый и пятый звонок снова был от Иванчиной, которая сообщила о побоях и убийстве мужчины. Последний звонок был о поджоге Кудымовым дома.

После пожара прибывшие сотрудники полиции нашли труп и предположили, что подозреваемый убил мужчину на почве ревности. Следственный комитет завел на неустановленных силовиков уголовное дело по статье о халатности.

В пресс-службе МВД по Пермскому краю сообщили URA.RU, что по предварительной информации неустановленные должностные лица ОМВД России «Карагайский» не приняли мер к своевременному реагированию на сообщение о противоправном деянии. По факту проводится проверка.