16 ноября 2021

В Тюмени построят еще один мост через Туру

© Служба новостей «URA.RU»
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На разработку строительной документации нового моста из бюджета потратят 123 млн рублей Фото:

В Тюмени планируют построить новый мост через Туру, который соединит заречные микрорайоны и район ДОКа. На разработку проектной документации объекта из городского бюджета выделят 123 млн рублей. Об сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени.

«Проектом бюджета предусмотрена разработка проектной документации с завершением в 2023 году. Расположение объекта планируется согласно градостроительной документации, в том числе генеральному плану городского округа город Тюмень от ул. Газовиков до ул. Коммунистической», — сообщает 72.ру.

Уточняется, что в проекте бюджета на 2022 год предусмотрены строительство подземного тоннеля под железнодорожными путями в районе ул. Первомайской и возведение развязки на объездной дороге в районе ул. Калинина. Также в планах строительство двух автомобильных тоннелей в центре города.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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