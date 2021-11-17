Генпрокуратура требует лишить Рашкина неприкосновенности

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Встреча с депутатом от КПРФ Валерием Рашкиным у Администрации Президента. Москва, рашкин валерий
В Думу поступило представление генпрокурора о лишении депутата Валерия Рашкина неприкосновенности Фото:
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Депутата Рашкина подозревают в незаконной охоте

В Госдуму поступило постановление генпрокурора РФ о лишении депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина, которого подозревают в незаконной охоте. Об этом заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

«В Государственную думу поступило представление генерального прокурора о лишении неприкосновенности депутата Валерия Рашкина. Госдума может 25 ноября обсудить вопрос о снятии неприкосновенности», — передает ТАСС слова Володина.

Ранее источник URA.RU подтвердил лишение депутата Рашкина неприкосновенности. По решению главы партии Геннадия Зюганова депутаты от КПРФ проголосуют против лишения Рашкина неприкосновенности, но проводить какие-либо акции в защиту оскандалившегося депутата коммунисты не будут, отметил инсайдер.

В октябре в лесу Саратовской области представители комитета охотничьего хозяйства и рыболовства остановили Валерия Рашкина, напоминает «Федеральное агентство новостей». В его машине нашли тушу лося. Депутата подозревают в незаконной охоте. Сам депутат вину отрицает, по его версии, он загрузил мертвое животное в автомобиль, чтобы отвезти его в полицию, передает Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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