Генпрокуратура требует лишить Рашкина неприкосновенности

В Госдуму поступило постановление генпрокурора РФ о лишении депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина, которого подозревают в незаконной охоте. Об этом заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
«В Государственную думу поступило представление генерального прокурора о лишении неприкосновенности депутата Валерия Рашкина. Госдума может 25 ноября обсудить вопрос о снятии неприкосновенности», — передает ТАСС слова Володина.
Ранее источник URA.RU подтвердил лишение депутата Рашкина неприкосновенности. По решению главы партии Геннадия Зюганова депутаты от КПРФ проголосуют против лишения Рашкина неприкосновенности, но проводить какие-либо акции в защиту оскандалившегося депутата коммунисты не будут, отметил инсайдер.
В октябре в лесу Саратовской области представители комитета охотничьего хозяйства и рыболовства остановили Валерия Рашкина, напоминает «Федеральное агентство новостей». В его машине нашли тушу лося. Депутата подозревают в незаконной охоте. Сам депутат вину отрицает, по его версии, он загрузил мертвое животное в автомобиль, чтобы отвезти его в полицию, передает Nation News.
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