16 ноября 2021

В Челябинской области образовался транспортный коллапс

© Служба новостей «URA.RU»
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Трасса М5 Дорога Челябинск, снегопад, м5, неблагоприятные метеоусловия, дорога
На участке, где произошла авария, организовано реверсивное движение Фото:

На федеральной трассе М-5 в Челябинской области образовалась многокилометровая пробка. Причиной стало столкновение большегруза и ГАЗели на участке между станциями Кропачево и Симом. В результате аварии пострадал водитель ГАЗели.

«В Челябинской области на федеральной трассе М-5 „Урал“ образовался транспортный коллапс. Причиной пробки между станцией Кропачево и Симом стала авария», — сообщает «Первое областное» информагентство. ГИБДД организовало на участке реверсивное движение.

На трассе между Кропачево и Симом водитель на Скании из Казахстана не выбрал безопасную дистанцию и въехал в проезжающую впереди Газель. От удара машину развернуло, а 34-летний водитель ГАЗели получил травмы. К вечеру пробка стала расширяться из-за того, что пошел сильный снег.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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