В Челябинской области образовался транспортный коллапс

На участке, где произошла авария, организовано реверсивное движение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На федеральной трассе М-5 в Челябинской области образовалась многокилометровая пробка. Причиной стало столкновение большегруза и ГАЗели на участке между станциями Кропачево и Симом. В результате аварии пострадал водитель ГАЗели.

«В Челябинской области на федеральной трассе М-5 „Урал“ образовался транспортный коллапс. Причиной пробки между станцией Кропачево и Симом стала авария», — сообщает «Первое областное» информагентство. ГИБДД организовало на участке реверсивное движение.

На трассе между Кропачево и Симом водитель на Скании из Казахстана не выбрал безопасную дистанцию и въехал в проезжающую впереди Газель. От удара машину развернуло, а 34-летний водитель ГАЗели получил травмы. К вечеру пробка стала расширяться из-за того, что пошел сильный снег.