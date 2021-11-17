Терапевт назвала диету, которая поможет вылечиться больным COVID

При COVID-19 лучше всего придерживаться средиземноморской диеты Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

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При лечении COVID-19 лучше всего придерживаться средиземноморской диеты, она поможет организму быстрее справиться с инфекцией. Такой совет в беседе с URA.RU дала врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева.

«Самая лучшая диета — средиземноморская, которая концентрирует в себе все звенья, на которые нужно обратить внимание при COVID-19. Продукты, разжижающие кровь, витамин С, цинк, которые мешают размножению вируса. Это оливковое масло, болгарский перец, помидоры, сельдерей, огурец, куриное яйцо, это жирная рыба, то есть Омега-3, даже может быть жирная слабосоленая сельдь, это цельнозерновой хлеб. Также можно побаловать себя красной икрой, до 20 грамм, в которой содержится витамин D, уменьшающий воспалительные реакции при цитокиновом шторме», — объяснила Лариса Алексеева.

Терапевт добавила, что вместо средиземноморской диеты в рационе можно использовать крупы. «Если нет возможности сесть на средиземноморскую диету, то можно использовать крупы, гречу, овсянку, делать пюре и так далее. Главное, не нагружать организм, не заказывать фаст-фуды, которые создают большую нагрузку и организму не хватает сил на борьбу с инфекцией», — рассказала Алексеева.

Врач напомнила, что для стимуляции иммунитета и вкусовых рецепторов при потере обоняния в блюда можно добавлять различные ярко пахнущие пряности. «Стимулируют иммунитет пряности, в первую очередь куркума. Они также могут помочь в тренировке вкусовых рецепторов. Чтобы снять тревогу, можно пить успокаивающие травки», — подчеркнула Алексеева.

В беседе с URA.RU научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев пояснил, что при лечении COVID-19 в выборе питания нужно исходить из преобладающих в клинической картине симптомов. «Если идет поражение желудочно-кишечного тракта, что часто отмечается при „Дельта“-штамме, то назначается щадящая диета с необходимым набором витаминов, макро и микроэлементов. При высокой температуре, наряду с обильным питанием, необходима легко усваиваемая пища, без жирных, жареных, копченых и острых блюд, богатая белком для лучшей работы иммунитета, витамины, особенно D и группы B, микро и макроэлементами, это магний и цинк. И категорически противопоказано употребление алкоголя, потому что при коронавирусе одним из органов мишеней является печень», — заявил он.