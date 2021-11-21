Таксист из Екатеринбурга выиграл автомобиль

Обладатель приза рассказал, что будет таксовать на новом автомобиле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Профессиональный таксист из Екатеринбурга попал в число счастливчиков, выигравших новый автомобиль от компании «Яндекс.Такси». В один из рабочих дней ему позвонили и сказали, что он стал обладателем Kia K5. Об этом URA.RU сообщил Станислав Гордиевский — обладатель приза.

«Был розыгрыш. Нужно было выполнить десять заказов за определенный период. Водителям, которые выполнили условия, присваивались номера и потом между ними разыгрывались автомобили. И вот в один из дней мне позвонили и сказали, что я выиграл автомобиль Kia K5», — рассказал URA.RU Гордиевский.

Станислав уточнил, что работа в такси является для него основным источником заработка. Новую иномарку он намерен использовать именно для рабочих нужд.

«Раньше я вообще ни разу не выигрывал ни в какие лотереи. Когда позвонили и сказали, что я выиграл, был в небольшом шоке», — поделился впечатлениями Гордиевский.

В пресс-службе «Яндекс.Такси» URA.RU сообщили, что конкурс среди водителей был организован в честь десятилетия компании. По его итогам было разыграно 10 автомобилей Kia K5 по всей стране.

Ранее URA.RU сообщало, что жительница Екатеринбурга выиграла в моментальную лотерею два миллиона рублей. Горожанка рассказала, что намерена потратить призовые деньги на покупку однокомнатной квартиры для дочери.