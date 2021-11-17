17 ноября 2021
16 ноября 2021

В Перми начался ажиотаж на съем домов на новогоднюю ночь

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом Алексея Кочнева в поселке Кунгурка, Свердловская область, коттедж, дача, загородный дом, частный дом, дом кочнева
Повсеместно бронируют дома по всему Пермскому краю Фото:

В Перми остается все меньше свободных загородных домов на новогоднюю ночь. Владельцы домов все чаще сообщают, что ночь с 31 декабря на 1 января уже забронирована. Объявления об этом размещены на портале «Авито».

«На новогоднюю ночь дом забронирован!», — сообщается в одном из объявлений. Такая же информация указывается и во многих других объявлениях.

Бронь на новогоднюю ночь заканчивается также и в домах других населенных пунктов Пермского края. Свободные дома заканчиваются во Фролах, Ласьве, Нижних Муллах и т. д. В пермских квартирах, сдаваемых посуточно, ажиотажа не замечено.

Занимают на новый год дома в центре Перми и за городом
Занимают дома также в соседнем Краснокамске
Бронируют пермяки на новогоднюю ночь также и под Кунгуром

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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