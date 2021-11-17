В Перми начался ажиотаж на съем домов на новогоднюю ночь

В Перми остается все меньше свободных загородных домов на новогоднюю ночь. Владельцы домов все чаще сообщают, что ночь с 31 декабря на 1 января уже забронирована. Объявления об этом размещены на портале «Авито».
«На новогоднюю ночь дом забронирован!», — сообщается в одном из объявлений. Такая же информация указывается и во многих других объявлениях.
Бронь на новогоднюю ночь заканчивается также и в домах других населенных пунктов Пермского края. Свободные дома заканчиваются во Фролах, Ласьве, Нижних Муллах и т. д. В пермских квартирах, сдаваемых посуточно, ажиотажа не замечено.
Подписывайтесь на URA.RU в