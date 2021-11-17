МВД сообщило новые детали дела экс-замминистра Раковой

МВД при расследовании дела Раковой выявило 12 фиктивных сотрудников в РАНХиГС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полиция при расследования дела экс-замминистра просвещения Марины Раковой выявила 12 человек, которые фиктивно числились в Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС). Об этом сообщается на сайте МВД.

«Установлен факт необоснованной выплаты в период с 2018 по 2020 год бюджетных денежных средств 12 сотрудникам министерства просвещения, фиктивно трудоустроенным в Институте общественных наук РАНХиГС на должности научных сотрудников», — говорится в сообщении. Следствие считает, что все эти люди не выполняли никакой работы, но долгое время регулярно получали зарплату.

Ранее сотрудники Следственного комитета РФ (СК) совместно с полицией организовали обыски у проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России (РАНХиГС) Владимира Федотова. Также проверка прошла у финдиректора учреждения Александра Ефремова, заявил источник в правоохранительных органах.

Ракова стала фигурантом в деле о хищении более 50 млн рублей. 6 октября ее задержали и поместили в ИВС на Петровке, уточняет RT. Свою вину Ракова не признает. Также арестован ее муж Артур Стеценко, передает «Царьград».