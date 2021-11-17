В Турции претендуют на часть территорий России

Лидер Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели подарил президенту Турции Тайипу Эрдоган карту «Тюркского мира», в который включен ряд регионов России. Фотография двух политиков опубликована на официальной странице ПНД в Twitter.
На карте в «тюркский мир» были отнесены Казахстан, Азербайджан, Балканы, Киргизия, Узбекистан, Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая, а также часть территорий Монголии и Ирана. Кроме того, в списке территорий оказалась часть регионов Юга России и Восточная Сибирь.
Ранее греческий политолог Пол Антонопулос предположил, что Турция может предать Россию, чтобы стать ближе к западным странам. По его словам, российские политики знают, что Турция довольно часто поворачивается к Западу, поэтому с опаской выслушивают пожелания и просьбы Эрдогана.
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