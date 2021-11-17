17 ноября 2021

В Турции претендуют на часть территорий России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Russia Arms Expo-2013. RAE-2013. Нижний Тагил, карта свердловской области
Эрдогану подарили карту «тюркского мира» с Сибирью Фото:

Лидер Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели подарил президенту Турции Тайипу Эрдоган карту «Тюркского мира», в который включен ряд регионов России. Фотография двух политиков опубликована на официальной странице ПНД в Twitter.

На карте в «тюркский мир» были отнесены Казахстан, Азербайджан, Балканы, Киргизия, Узбекистан, Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая, а также часть территорий Монголии и Ирана. Кроме того, в списке территорий оказалась часть регионов Юга России и Восточная Сибирь.

Ранее греческий политолог Пол Антонопулос предположил, что Турция может предать Россию, чтобы стать ближе к западным странам. По его словам, российские политики знают, что Турция довольно часто поворачивается к Западу, поэтому с опаской выслушивают пожелания и просьбы Эрдогана.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...