Россиянам рассказали об увеличении размера выплат на детей

Размер детских выплат вырастет с 2022 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России с 1 января 2022 года увеличат размер детских выплат. Об этом рассказала ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская.

«Будут проиндексированы в Москве различные выплаты льготникам, пособия на детей, выплаты многодетным. В других регионах тоже вырастет размер социальной помощи. Так, в Тульской области с 1 января повысят выплаты на детей, находящихся под опекой», — рассказала Красовская в разговоре с Life.

В Челябинской области, по словам юриста, с 1 января вырастет размер социальной помощи многодетным семьям, которые являются получателями выплаты на третьего ребенка до трех лет. Губернатор области Алексей Текслер ранее анонсировал смену статуса многодетных семей. Теперь таковой считает семья, где есть учащиеся дети до 23 лет. Раньше было до 18 лет.

Красовская также отметила, что детские пособия повысят и в других регионах. Точные сведения об этом можно получить в органах соцзащиты по месту жительства и на портале «Госуслуги», заключила юрист.

Ранее премьер-министру РФ Михаилу Мишустину было направлено предложение о введении выплат новорожденным детям за счет части налогов на добычу полезных ископаемых (НДПИ). С такой инициативой выступил директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин.