Вильфанд предрек аномальные холода в регионах РФ

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В Тюменской области температура опустится до минус 31 градуса Фото:

В ряде регионов РФ уже в течении ближайших нескольких дней температура опустится ниже 30 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Холодная погода будет смещаться на юг Западной Сибири, в центр Сибири и на запад Красноярского края. Аномалии будут до 8-10 градусов. В Тюменской области прогнозируется до минус 27-29 градусов, в Алтайском крае, Кемеровской, Новосибирской, Омской областях минус 21-23 градуса. На севере Томской области будет даже до минус 30», — сказал Вильфанд в Разговоре с ТАСС.

Почти на 10 градусов ниже нормы температура будет в Ненецком автономном округе и в республике Коми. Там столбики термометров опустятся до минус 31 градуса. В Свердловской и Челябинской областях холодная погода будет сохранятся еще несколько дней. Температура может опуститься до минус 21 градуса.

Ранее метеоролог Александр Шувалов спрогнозировал резкое похолодание на Урале. По его словам, в Свердловской области температура будет держатся в районе минус 18 градусов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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