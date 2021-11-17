СМИ: главного свердловского десантника задержали силовики

Члена Общественной палаты Свердловской области Евгения Тетерина задержали силовики Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Члена Общественной палаты Свердловской области Евгения Тетерина 16 ноября задержали силовики. По предварительным данным, он находится в статусе подозреваемого.

«Он задержан на двое суток. Кроме Тетерина задержаны еще двое человек. Вопросы у следователей СК возникли к деятельности предприятия, связанного с карьером. Речь идет о компании ООО „Шабровский карьер“, генеральным директором которого является Гурбанов. Последний, по нашей информации, тоже задержан», — сообщают «Вечерние ведомости» со ссылкой на источник.

Евгений Тетерин родился 23 декабря 1966 года в Екатеринбурге. Известен как председатель Свердловской региональной организации «Союз десантников России», также занимается поддержкой юнармейского движения в регионе. Герой войны в Афганистане. Имеет Орден Почета, Орден Красной Звезды, Медаль «За Отвагу» и другие государственные награды.

URA.RU обратилось в силовые ведомства региона. Их представители пока отказались давать комментарии по данной ситуации.