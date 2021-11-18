В России за сутки 1251 человек скончался от коронавируса

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За стуки от коронавируса в России скончался 1251 человек Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В России установлен новый рекорд смертности от COVID-19. За последние сутки в стране скончался 1251 человек. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с вирусом.

«За последние сутки в России выявлено 37374 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 1251 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 36414 человек», — сообщили в оперштабе.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, что высокая смертность связана с нежеланием Россиян вакцинироваться. Она также отметила, что рост смертности от COVID-19 вызывает особую тревогу, пишет телеканал 360. Во Всемирной организации здравоохранения заявили о 10% росте смертности от коронавируса в Европе, сообщает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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