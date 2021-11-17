Прокурор Кургана назвал незаконным увольнение антипрививочников

По словам прокурора Кургана Виталия Долгушина, работодатель не в праве увольнять непривитых сотрудников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокурор города Кургана Виталий Долгушин ответил на запрос депутата гордумы Якова Сидорова о законности приказов об отстранения непривитых сотрудников от работы без сохранения зарплаты, а также о возможности увольнения таких работников. Об этом Сидоров сообщил во время прямого эфира на своей странице во «ВКонтакте».

«Прокурор Кургана рассмотрел обращение и пришел к выводу, что никаких нарушений трудовых прав в связи с отстранением работников (в запросе речь о приказе руководства КМЗ) без прививок он не усматривает. Оснований для применения мер прокурорского реагирования не имеется. Прокурор пишет, что принуждать работников к получению профилактических прививок работодатель не вправе. Отсутствие прививки по вине работника не является основанием для увольнения, однако влечет за собой его отстранение от работы без сохранения заработной платы до прохождения им вакцинации», — рассказал Яков Сидоров.

Депутат также отметил, что курганские юристы и правозащитники готовятся к массовым обращениям отстраненных работников после 20 ноября. Шесть правозащитников готовы оказывать консультации бесплатно.

Ранее URA.RU писало, что курганский депутат пожаловался в Генпрокуратуру из-за вакцинации. Сам Сидоров заявил, что не будет ставить прививку от COVID-19, и выступил против обязательной вакцинации.