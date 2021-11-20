Исследователи: история «Титаника» может повториться в 21-м веке

Современные корабли не застрахованы от встречи с айсбергами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Судьбу «Титаника», столкнувшегося с айсбергом и затонувшего в северной части Атлантического океана, может повторить любой современный лайнер. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился петербургский писатель-историк, исследователь, автор книги «Титаник». Тайны погибшего лайнера» Евгений Несмеянов.

«За 100 лет были разработаны системы спутниковой навигации, значительно продвинулось техническое устройство судов, но и сейчас от айсбергов периодически исходит угроза. Последний случай был в 2007 году, когда в акватории Антарктиды затонул лайнер. То есть айсберги по-прежнему остаются существенной угрозой», — объяснил Евгений Несмеянов.

В беседе с URA.RU исследователь Мирового океана, профессор Анатолий Сагалевич добавил, что во времена «Титаника», «Лузитании», «Мавритании», «Британика» обнаружить айсберги было очень сложно. «В то время не было гидролокаторов, которые могли бы обнаружить вдалеке айсберг. Тогда на мачте сидели двое матросов и смотрели вперед, чуть отвлеклись — и прозевали. После того, как „Титаник“ столкнулся с айсбергом, ученые начали вести разработки технических средств определения опасных препятствий в океане. Сейчас обнаруживается все, включая айсберги, но столкновения судов с ними все равно происходят», — подчеркнул он.

По словам Сагалевича, исследование Атлантического океана показало, что движение льдов может быть совершенно непредсказуемым. «В районе гибели „Титаника“ встречаются два мощных течения — Гольфстрим и Лабрадор. Лабрадор — это северное течение, которой может приносить айсберги со стороны Гренландии. Мы работали там восемь лет и наблюдали, как стена, образующаяся при встрече этих течений, мигрирует в пределах 120 миль, а в аномальные годы льдины заносит довольно далеко на юг», — рассказал он.

Британский трансатлантический пароход «Титаник», второй лайнер класса «Олимпик», затонул ночь с 14 на 15 апреля 1912 года во время своего первого рейса, столкнувшись с айсбергом. Погибли 1496 человек, спаслись 712. «Британик», третий и последний лайнер класса «Олимпик», потерпел крушение 21 ноября 1916 года в Эгейском море. Корабль налетел на немецкую мину, в результате чего погиб 21 человек, 1136 спаслись. Первый в классе, «Олимпик», единственный из трех лайнеров-близнецов проработал много лет и был списан и разобран по причине износа. Лайнеры задумывались как конкуренты «Лузитании» и «Мавритании».