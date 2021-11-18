В КПРФ призвали дать ремня Украине за туалет из памятника Ленину

В КПРФ надеются, что Украина начнет жалеть о своих поступках Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Украина ведет себя, как подросток, поэтому ей можно дать ремня в виде санкций. Так в беседе с URA.RU депутат Госдумы, член фракции КПРФ Михаил Щапов прокомментировал установленный в одном из украинских баров туалет, сделанный из бронзовой руки памятника первого председателя Совета народных комиссаров РСФСР, революционера Владимира Ленина.

«Пытаться сейчас их уговаривать, призывать, увещевать к какому-то взрослому поведению бессмысленно. Можно дать ремня в виде санкций, или иных мер воздействия, но это тоже вряд ли даст свой эффект. Им просто нужно дать повзрослеть», — сказал Михаил Щапов.

По его словам, Украина сейчас напоминает подростка, который бунтует против взрослых, пытается оспорить и обесценить их правила, нормы, традиции, историю. «Конечно, у более старших наций — и речь не только про Россию, но и про европейские нации, — это может вызывать только сожаление, боль и гнев. Со временем подросток вырастет, повзрослеет, поумнеет (но это не точно) и начнет смотреть на свою жизнь по другому. Часто ему становится мучительно стыдно за ошибки юности, за его поведение. Думаю, это ждет и украинцев, как нацию», — считает депутат.

Писсуар, сделанный из бронзовой руки статуи Ленина, установили на Украине в одном из баров Днепра, пишет «Вести.ua». Как отмечает издание, адрес заведения стараются держать в тайне.

В одном из украинских баров сделали писсуар из памятника Ленину Фото: Twitter