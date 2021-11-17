Спортсмен Эльбрус Нигматуллин известен целым рядом имиджевых рекордов (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске, во дворе ЧМЗ, обокрали и разгромили автомобиль LADA Niva обладателя титула «Самый сильный человек России» Эльбруса Нигматуллина. Как сообщил URA.RU знаменитый стронгмен, все произошло ночью.

«Приехал в гости в Челябинск. И неизвестные ночью как минимум час громили мою машину. Пытались снять стекла, которые треснули. Много чего было украдено по мелочи, всего и не вспомнишь сразу. Например, украли складной нож или электронасос», — сообщил URA.RU Нигматуллин.

Злоумышленники также взломали кодовый замок и слили бензин с LADA Niva. По словам Нигматуллина, полиция РУВД пообещала найти преступников. По словам стронгмена, общий ущерб он оценил в 15 тысяч рублей. Но дело не только в деньгах. Спортсмену сложно найти запчасти и новые стекла на машину.

«Пришлось обзванивать все автосервисы Челябинска. Где-то обещают через неделю привезти и поставить стекло, где-то через две. Кое-как нашел мастеров в Ленинском районе», — отметил спортсмен.

Нигматуллин, помимо спортивных достижений, известен целым рядом имиджевых рекордов. Силач двигал двухэтажный дом — офисный особняк на улице Труда в Челябинске, тащил на себе самолет и паровоз, тянул по рельсам семь сцепленных трамвайных вагонов. В 2020 году он переехал жить и работать в Уфу.

Злоумышленники разбили стекла Фото: скрин с Instagram