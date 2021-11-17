В Златоусте на пожаре погиб ребенок

Пожар случился в одной из квартир пятиэтажки (фото из архива) Фото: Олег Манваров © URA.RU

В Златоусте при пожаре в многоквартирном доме погиб ребенок. Об инциденте URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

«На проспекте Гагарина загорелась квартира на 2 этаже 5-этажного дома. Прибывшие пожарные обнаружили горящие вещи. Пострадало три человека: двое взрослых и мальчик пяти лет. Семью вынесли на свежий воздух. Спасатели приступили к реанимационным мероприятиям, но ребенка спасти не удалось», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Соседи погорельцев рассказали, что у пострадавших есть дочь, которая находилась в школе. Мэр Златоуста Максим Пекарский заявил, что семье будет оказана вся необходимая помощь.

По неофициальной информации, в момент пожара родители были пьяны. В связи с гибелью ребенка прокуратура Челябинской области организовала проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Надзорное ведомство обещает дать оценку работы социальным службам по профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.