17 ноября 2021

«Фургаломобиль» задержали в Пермском крае. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ДПС заставили «Фургаломобиль» проехать к отделению Фото:

Автобус «Фургаломобиль», известный по протестам в поддержку арестованного хабаровского экс-губернатора Сергея Фургала, задержали в Пермском крае. Сотрудники ДПС заставили водителя Ростислава Смоленского проехать в отделение.

«Стоило Ростиславу Смоленскому выехать из Свердловской области, как его снова остановили, теперь претензии возникли у пермских сотрудников ДПС», — сообщает Telegram-канал «Вечерние ведомости». У «Фургаломобиля» проверяют наличие тахографа и сверяют номера агрегатов машины.

Прямую трансляцию Ростислав Смоленский ведет в своем Instagram-аккаунте. Сейчас водитель «Фургаломобиля» едет из Хабаровска, однако по пути его периодически задерживают сотрудники правоохранительных органов. Последний раз его задерживала полиция в соседней Свердловской области.

«Фургаломобиль» Ростислава Смоленского

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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