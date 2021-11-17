Сотрудники ДПС заставили «Фургаломобиль» проехать к отделению Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Автобус «Фургаломобиль», известный по протестам в поддержку арестованного хабаровского экс-губернатора Сергея Фургала, задержали в Пермском крае. Сотрудники ДПС заставили водителя Ростислава Смоленского проехать в отделение.

«Стоило Ростиславу Смоленскому выехать из Свердловской области, как его снова остановили, теперь претензии возникли у пермских сотрудников ДПС», — сообщает Telegram-канал «Вечерние ведомости». У «Фургаломобиля» проверяют наличие тахографа и сверяют номера агрегатов машины.

Прямую трансляцию Ростислав Смоленский ведет в своем Instagram-аккаунте. Сейчас водитель «Фургаломобиля» едет из Хабаровска, однако по пути его периодически задерживают сотрудники правоохранительных органов. Последний раз его задерживала полиция в соседней Свердловской области.

«Фургаломобиль» Ростислава Смоленского instagram.com/starfood_russia_khv/