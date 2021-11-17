Курганский фермер, едва не убивший прокурора, арестован

Аманжол Саутбаев пробудет под арестом более месяца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Фермер Аманжол Саутбаев из Катайского района Курганской области, подозреваемый в покушение на сотрудника прокуратуры Дмитрия Дедулю, заключен под стражу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Катайского районного суда.

«Катайский районный суд принял решение о заключении Саутбаева под стражу до 18 декабря», — рассказали URA.RU в суде. Срок ареста для него составит один месяц и шесть суток.

Саутбаев подозревается в покушении на убийство своего родственника Дмитрия Дедули, который занимает должность зампрокурора Далматовского района. Как ранее сообщало URA.RU, ночью 13 октября на парковке придорожного кафе «Светлана» между ними произошла ссора. Саутбаев, по данным силовиков, избил прокурора, накинул ему на шею трос, другой конец троса привязал к автомобилю и протащил таким образом несколько метров по асфальту.

Саутбаев по решению Катайского районного суда находился под домашним арестом. Прокуратура обжаловала это решение. В начале ноября Курганский областной суд отменил решение о мере пресечения для Саутбаева и направил дело на новое рассмотрение.