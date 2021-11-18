Госдума одобрила новые льготы для семей с детьми

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Трудовые мигранты в
Освободят от выплаты НДФЛ -налога семьи с двумя и более детьми Фото:

Государственная Дума в третьем чтении приняла закон о назначении новых льгот семьям с детьми. Об этом сообщается на официальном сайте законодательного органа.

«Поправки носят социальный характер. Мы понимаем, что перед семьями с детьми достаточно остро стоит жилищный вопрос. Дети растут, появляются на свет еще малыши. Требуется все большая и большая жилплощадь на каждом из этапов», — пояснял ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Уточняется, что освободят от выплаты НДФЛ-налога семьи с двумя и более детьми на доходы, полученные при продаже жилья и приобретении нового. Володин отметил, что у закона будет и обратное действие — он будет действовать в отношении доходов от продажи квартир, полученных начиная с 1 января 2021 года.

Ранее URA.RU сообщало, что россиянам рассказали об увеличении размера выплат на детей. В начале 2022 года в столице и регионах проиндексируют пособия.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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