Госдума одобрила новые льготы для семей с детьми

Государственная Дума в третьем чтении приняла закон о назначении новых льгот семьям с детьми. Об этом сообщается на официальном сайте законодательного органа.
«Поправки носят социальный характер. Мы понимаем, что перед семьями с детьми достаточно остро стоит жилищный вопрос. Дети растут, появляются на свет еще малыши. Требуется все большая и большая жилплощадь на каждом из этапов», — пояснял ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Уточняется, что освободят от выплаты НДФЛ-налога семьи с двумя и более детьми на доходы, полученные при продаже жилья и приобретении нового. Володин отметил, что у закона будет и обратное действие — он будет действовать в отношении доходов от продажи квартир, полученных начиная с 1 января 2021 года.
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