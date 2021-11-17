В Тюмени начался суд над подельником экс-начальника ГИБДД

По версии следствия, Низомжон Турсунов был посредником в коррупционных схемах экс-начальника тюменской ГИБДД Александра Селюнина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ленинском районном суде Тюмени началось рассмотрение уголовного дела в отношении Низомжона Турсунова. По версии следствия, он являлся посредником при передаче взяток экс-начальнику УГИБДД Тюменской области Александру Селюнину. Об этом в своем Telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

«В Ленинском районном суде сегодня началось рассмотрение уголовного дела в отношении Низомжона Турсунова. Подсудимый обвиняется в шести эпизодах посредничества во взятках экс-начальнику управления ГИБДД по Тюменской области Александру Селюнину (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ)», — указано в сообщении объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

Там уточнили, что Турсунов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокурором. По решению суда, срок ареста ему был продлен до 28 апреля 2022 года.

Бывший начальник УГИБДД по Тюменской области Александр Селюнин был задержан 15 апреля 2021 года по подозрению в коррупции. По версии следствия, Селюнин через посредников торговал водительскими удостоверениями. Оплату он брал не только деньгами. Следствию известны факты, когда экс-начальник тюменской ГИБДД за свои услуги получал кондиционеры и мобильные телефоны. Общая стоимость «подарков» оценивается в 600 тыс. рублей.