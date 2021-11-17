17 ноября 2021
16 ноября 2021

В ХМАО введен карантин из-за опасного заболевания свиней

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие бойни скота в селе Частоозерье. Курган , свинья, домашний скот, мясопроизводство
Предварительно, свиньи заражены вирусом африканской чумы Фото:

На территории крестьянско-фермерского хозяйства «Капсамун» (Сургутский район) зафиксирован массовый падеж свиней. Санитарные врачи подозревают, что животные болели вирусом африканской чумы. На территории хозяйства был введен особый режим и приняты карантинные меры. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе местной администрации.

«Ветеринарной службой ХМАО у четырех трупов было выявлено ДНК африканской чумы свиней. Пробы отправлены в Москву на исследование. Результаты ожидаются завтра. Сейчас были приняты меры карантинного характера», — сказали в администрации. Известно, что из 500 свиней погибли уже порядка 360.

На данный момент на месте принят ряд карантинных мер: ограничен проезд и доступ посторонних лиц, запрещен вывоз продукции хозяйства, создан пост ДПС, решается вопрос по ограждению территории. «Мы ждем распоряжения губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Будет объявлена чрезвычайная ситуация локального характера. В случае подтверждения ДНК вируса африканской чумы свиней, будет сожжено 90% поголовья свиней от оставшегося количества», — заключили в администрации. Связаться с директором Сургутского отдела ветеринарного надзора ХМАО Николаем Феклистовым не удалось. Он не отвечает на звонки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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