В ХМАО введен карантин из-за опасного заболевания свиней

Предварительно, свиньи заражены вирусом африканской чумы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На территории крестьянско-фермерского хозяйства «Капсамун» (Сургутский район) зафиксирован массовый падеж свиней. Санитарные врачи подозревают, что животные болели вирусом африканской чумы. На территории хозяйства был введен особый режим и приняты карантинные меры. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе местной администрации.

«Ветеринарной службой ХМАО у четырех трупов было выявлено ДНК африканской чумы свиней. Пробы отправлены в Москву на исследование. Результаты ожидаются завтра. Сейчас были приняты меры карантинного характера», — сказали в администрации. Известно, что из 500 свиней погибли уже порядка 360.

На данный момент на месте принят ряд карантинных мер: ограничен проезд и доступ посторонних лиц, запрещен вывоз продукции хозяйства, создан пост ДПС, решается вопрос по ограждению территории. «Мы ждем распоряжения губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Будет объявлена чрезвычайная ситуация локального характера. В случае подтверждения ДНК вируса африканской чумы свиней, будет сожжено 90% поголовья свиней от оставшегося количества», — заключили в администрации. Связаться с директором Сургутского отдела ветеринарного надзора ХМАО Николаем Феклистовым не удалось. Он не отвечает на звонки.