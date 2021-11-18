Многие люди против повсеместного введения QR-кодов на законодательном уровне, отмечает депутат Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Рассмотрение законопроекта о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте было отсрочено. Это сделано для того, чтобы снизить градус напряжения среди населения и принять закон в более благоприятное время, считает заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, депутат КПРФ Сергей Обухов.

«Законы решили принять перед самыми новогодними праздниками, когда людям не до протестов», — передает позицию Сергея Обухова официальный сайт КПРФ. Депутат полагает, что законопроект примут в любом случае, планируется выбрать для этого наиболее благоприятный момент и заручиться поддержкой законодательного собрания.

Обухов называет еще одну возможную причину переноса рассмотрения законопроекта. Это пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, которая должна пройти на фоне позитивной повестки. «О последнем говорит и скачок статистики заболеваний в сторону снижения как раз в основных мегаполисах страны», — пишет о предположении депутата сайт КПРФ.

Ранее председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что коммунистическая партия готовит обращение в Конституционный суд в связи с повсеместным введением QR-кодов в России. Зюганов считает, что законопроекты нарушают права граждан. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в транспорте, учреждениях культуры и в непродовольственных магазинах. Отмечается, что документ не предполагает предъявления QR-кодов в продуктовых магазинах и аптеках. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что федеральный закон о QR-кодах должен законодательно оформить меры, принимаемые регионами по борьбе с коронавирусом.