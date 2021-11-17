Главное о QR-кодах и локдауне с заседания свердловского оперштаба

Жителей региона в очередной раз призывают скорее пройти вакцинацию Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В свердловском опертштабе подвели промежуточные итоги борьбы с распространением COVID. О ситуации с заболеваемостью в регионе и новых ограничениях, которые могут быть введены, на брифинге 18 ноября рассказал замгубернатора региона Павел Креков.

По его словам к середине ноября ситуация с распространением коронавирусной инфекции и связанных с этим ограничений в Свердловской области выглядит следующим образом:

Эпидемиологическая ситуация c распространением COVID стабилизировалась;

Фиксируется снижение количества тяжелобольных и числа больных коронавирусом на искусственной вентиляции легких;

Среди вакцинированных сохраняется низкий процент заболевших, а у тех, кто заболевает, течение болезни проходит в более легкой форме;

По данным на 18 ноября, в регионе вакцинировано от COVID 43% населения — всего более 1 миллиона 845 тысяч человек;

Среди лиц старше 60 лет вакцинировано почти 50% жителей. В скором времени у граждан этой возрастной категории появится возможность вакцинироваться на дому;

В регион прибыла крупная партия вакцины «Спутник Лайт». В первую очередь она будет доступна в лечебных учреждениях — поликлиниках и больницах;

К оказанию плановой медицинской помощи в регионе возвращаются различные медицинские учреждения — из ковидной зоны выведены 1500 коек;

С 22 ноября все классы школ вернутся к привычному формату обучения в общеобразовательных организациях;

Дистанционная форма обучения сохранится в средне-профессиональных образовательных организациях. Исключение будет сделано только для студентов выпускных курсов — они вернутся к обучению в колледжах и техникумах;

В регионе не планируется тотальное введение QR-кодов для проезда в общественном транспорте. Но вопрос о введении таких кодов на отдельных видах общественного транспорта рассматривается;

До улучшения эпидситуации в регионе будет сохранен запрет на посещение торговых центров подростками младше 18 лет без присутствия с ними родителей;

Предложения различных бизнес-сообществ смягчить антиковидный режим и отменить QR-коды для посещения отдельных объектов пока удовлетворены не будут. Но в оперштабе готовы внедрить некоторые решения, которые помогут в работе бизнеса;

Новогодние мероприятия в 2021—2022 году в регионе будут организованы в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и в локализованных группах;

Во время брифинга Павел Креков обратился к свердловчанам с призывом скорее пройти вакцинацию и не доверять разного рода слухам о вакцинах от COVID. По его словам, прошло уже достаточно много времени, в течение которого жители региона прививаются разными отечественные вакцинами, показавшими свою эффективность.