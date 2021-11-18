Путин потребовал резко увеличить выплаты для россиян

В России необходимо увеличить прожиточный минимум, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России необходимо поднять минимальный размер оплаты труда до 12 тысяч 654 рублей в месяц в 2022 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Вместе с тем, вырастут и социальные доплаты к пенсиям.

«Предлагаю на 2022 год установить более высокую планку прожиточного минимума. На 8,6%. В целом по стране прожиточный минимум должен вырасти до 12654 рублей в месяц. На размере прожиточного минимума завязаны и многие социальные пособия, включая выплаты семьям с детьми и социальные доплаты к пенсиям. Эти пособия получают миллионы наших граждан. Естественно, что эти выплаты тоже вырастут», — заявил Путин на совещании по социальным вопросам, которое транслировалось на «России 24».

Путин отметил что в конституции России закреплена норма о том, что МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума. «А это значит должен вырасти и МРОТ. Он используется для исчисления пособий по временной нетрудоспособности, а также служит ориентиром для зарплат в бюджетной сфере», — уточнил он.